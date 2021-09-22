Глава МВД Украины заявил, что целью нападения на Шефира было убийство

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что нападение на первого помощника украинского президента Сергея Шефира было совершено с целью убийства, а не запугивания.

Слова Монастырского приводятся на странице МВД Украины в Facebook.

«Хочу заметить, что целью покушения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины», — сказал он.

22 сентября в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, был ранен водитель.

По словам Монастырского, водитель Шефира, перед тем как его госпитализировали, указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы.

Министр рассказал, что это позволило следователю оперативно осмотреть место происшествия и провести необходимые следственные действия.