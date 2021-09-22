В МВД Украины рассказали о состоянии раненого водителя помощника Зеленского

Водителя первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

«Только что прооперирован водитель. Его жизни ничего не угрожает. Хочу отметить, что ещё перед тем, как поехать в больницу, он указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, что дало возможность следователю оперативно осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия», — отметил во время брифинга министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом сообщает УНИАН.

Водитель находится в больнице «Феофания».

Сам Сергей Шефир в результате покушения не пострадал.

Ранее помощник Зеленского Шефир высказался о причинах покушения на него.