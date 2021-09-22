В МВД Украины рассказали о состоянии раненого водителя помощника Зеленского

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Водителя первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
В МВД Украины рассказали о состоянии раненого водителя помощника Зеленского
  • ©Нацполиция Украины

«Только что прооперирован водитель. Его жизни ничего не угрожает. Хочу отметить, что ещё перед тем, как поехать в больницу, он указал следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, что дало возможность следователю оперативно осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия», — отметил во время брифинга министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Об этом сообщает УНИАН.

Водитель находится в больнице «Феофания».

Сам Сергей Шефир в результате покушения не пострадал.

Ранее помощник Зеленского Шефир высказался о причинах покушения на него.

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