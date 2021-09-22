Помощник Зеленского Шефир высказался о причинах покушения на него

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир высказался о причинах совершённого на него покушения.

Трансляция брифинга Шефира велась на странице МВД Украины в Facebook.

«Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато», — заявил он.

По его словам, он позвонил в полицию и главе МВД.

Также помощник Зеленского рассказал, что уже слышал несколько «идиотских» версий по телевизору.

«Никаких конфликтов в команде нет, всё, что было до этого сказано, — это фейки. У нас команда дружная, слаженная», — заявил он.

Шефир добавил, что, по его мнению, покушение было совершено с целью запугивания «высшего эшелона власти».

Ранее сообщалось, что на помощника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.

В Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, был ранен водитель.

Зеленский прокомментировал стрельбу по автомобилю его первого помощника.