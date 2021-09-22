Помощник Зеленского Шефир высказался о причинах покушения на него
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Трансляция брифинга Шефира велась на странице МВД Украины в Facebook.
«Не понимаю причин. Понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко. Было жутковато», — заявил он.
По его словам, он позвонил в полицию и главе МВД.
Также помощник Зеленского рассказал, что уже слышал несколько «идиотских» версий по телевизору.
«Никаких конфликтов в команде нет, всё, что было до этого сказано, — это фейки. У нас команда дружная, слаженная», — заявил он.
Шефир добавил, что, по его мнению, покушение было совершено с целью запугивания «высшего эшелона власти».
Ранее сообщалось, что на помощника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение.
В Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором находился Шефир, был ранен водитель.
Зеленский прокомментировал стрельбу по автомобилю его первого помощника.