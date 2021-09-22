Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля его советника

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский, находящий в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, прокомментировал стрельбу в Киевской области по автомобилю его первого помощника Сергея Шефира, в результате которой пострадал водитель.
Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля его советника
  • © Офис Президента Украины

Видео Зеленского опубликовано на его страницах в соцсетях.

«Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит — скажу откровенно: не знаю пока. Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне «привет» выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, ситуация никак не повлияет на прочность его команды.

Ранее стало извесно, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. В Киевской области был обстрелян автомобиль с ним, водитель получил огнестрельные ранения. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить