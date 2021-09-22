Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля его советника

Президент Украины Владимир Зеленский, находящий в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, прокомментировал стрельбу в Киевской области по автомобилю его первого помощника Сергея Шефира, в результате которой пострадал водитель.

Видео Зеленского опубликовано на его страницах в соцсетях.

«Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит — скажу откровенно: не знаю пока. Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне «привет» выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, ситуация никак не повлияет на прочность его команды.

Ранее стало извесно, что на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. В Киевской области был обстрелян автомобиль с ним, водитель получил огнестрельные ранения. Позднее в МВД Украины заявили, что полицейские ведут розыск нападавших.