«Cтала свалкой военного мусора»: как Прибалтика снабжает Украину устаревшим вооружением

Литва безвозмездно передаст Украине партию бронежилетов и баллистических поясов общей стоимостью около €677 тыс., сообщают местные СМИ. Это не первый «сигнал поддержки» Киеву со стороны Вильнюса. Литва с 2014 года направляет вооружение Украине, однако в основном это списанное советское оружие и боеприпасы. Аналогичную помощь украинской стороне оказывают другие прибалтийские республики. К примеру, эстонские военные передали ВСУ около 2,4 тыс. списанных пистолетов Макарова, а латвийские — легкобронированные автомобили, от использования которых более десяти лет назад отказались в Великобритании. Источники RT в политических кругах Украины выразили разочарование уровнем поддержки со стороны союзников и заявили, что ожидают от них большего. По мнению экспертов, под видом помощи партнёры Киева просто избавляются от ненужного им военного хлама, параллельно зарабатывая политические очки.

Литва планирует передать Украине партию военной амуниции стоимостью порядка €677 тыс. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на проект постановления, подготовленный оборонным ведомством прибалтийской республики. В партию снаряжения входит 490 бронежилетов общей стоимостью €617,8 тыс. и аналогичное количество баллистических поясов суммарной стоимостью €59,3 тыс. Отмечается, что снаряжение передаётся по просьбе украинской стороны и на безвозмездной основе.

Источник RT в Министерстве обороны Украины подтвердил, что власти периодически обращаются за помощью ко всем странам — членам ЕС в надежде на оказание подобной военной помощи.

«Откликаются немногие, но вот Литва помогла. Конечно, бронежилеты никак не помогут Украине на востоке, но мы надеемся начать информационную кампанию и призвать другие страны тоже предоставить нам помощь, но более существенную. Потому что ничего стоящего для войны на востоке они Украине пока не дают», — рассказал собеседник.

В свою очередь, источник в кабмине Украины в разговоре с RT выразил разочарование таким характером военной помощи со стороны членов НАТО.

«Нам нужна финансовая поддержка, технологии и оружие. Страна стремится в НАТО, а вместо этого главные союзники дают нам не танки, не самолёты, а бронежилеты. Непонятно, что они хотят этим сказать. Что отдают нам то, что им не нужно? Чем дальше, тем больше руководство страны разочаровывается в западных странах», — посетовал чиновник.

Помощь из Вильнюса

Напомним, Литва начала поставки вооружения на Украину ещё в 2014 году. Тогда об этом заявил президент Пётр Порошенко по итогам переговоров с литовской коллегой Далей Грибаускайте. «Мы договорились о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для украинских вооружённых сил. Это реальная помощь», — сказал Порошенко, не уточнив, о каком именно вооружении идёт речь.

Однако после этого Вильнюс направлял на Украину преимущественно старое оружие советского образца и боеприпасы к нему, которыми литовские вооружённые силы уже не пользовались из-за перехода на стандарты НАТО.

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К примеру, в 2016 году Литва передала украинской стороне более 150 тонн военной амуниции. В основном это были патроны калибра 5,45 мм для автоматов Калашникова. Занимавший тогда пост министра обороны Литвы Юозас Олекас заявил, что таким образом его страна посылает Украине сигнал, что «она не одна». В том же году украинские СМИ со ссылкой на данные ООН о торговле оружием сообщили, что Литва передала Киеву 60 пулеметов КПВТ и 86 пулеметов ДШК советского производства.

В 2017-м Минобороны Литвы сообщило, что передаст Украине новую партию летального вооружения и боеприпасов. Позднее СМИ выяснили, что речь идёт о старом советском вооружении, также списанном после перехода страны на стандарты НАТО. Это более 7 тыс. автоматов Калашникова, почти 2 млн патронов, более 80 пулемётов, несколько миномётов, противотанковое оружие и другая военная техника. Общая стоимость боеприпасов и вооружения составила €1,93 млн.

В очередной раз Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы в феврале 2019 года. Тогда ВСУ получили от литовской стороны более 1 млн патронов к автоматам советского производства. Сейчас сотрудничество двух стран в сфере обороны осуществляется по линии обучения литовскими специалистами украинских военнослужащих. Так, в январе этого года сообщалось об отправке на Украину пятой группы военных инструкторов.

Балтийское оружие

Литва — не единственная прибалтийская республика, оказывающая военную помощь Украине. Латвия и Эстония тоже отправляют оружие Киеву. Оно также представляет собой морально устаревшие образцы советского и натовского вооружения.

Так, летом 2020 года власти Эстонии заявили, что отправят украинским войскам около 2,4 тыс. пистолетов Макарова, которые не использовались эстонской армией из-за несоответствия стандартам НАТО. «Этой поставкой мы оказываем поддержку нашим союзникам, которые уже шесть лет находятся в состоянии войны», — приводит Deutsche Welle слова бывшего министра обороны Эстонии Юри Луйка.

Церемония передачи Украине медицинских автомобилей Snatch Land Rover

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© Aizsardzības ministrija

В свою очередь, Латвия в январе 2021 года передала украинской стороне партию из семи медицинских автомобилей Snatch Land Rover.

«Латвия должна продолжать помогать Украине во всём, чем мы можем быть полезны в нынешних условиях, так как Украина является нашим близким партнёром в военном сотрудничестве», — цитирует издание «Фокус» министра обороны Артиса Пабрикса.

Snatch Land Rover — легкобронированный автомобиль, разработанный в начале 1990-х для использования британскими военными в Северной Ирландии. За время их эксплуатации Вооружёнными силами Великобритании в Ираке и Афганистане эти автомобили неоднократно подвергались критике со стороны военных за недостаточный уровень защиты, который приводил к гибели солдат, находящихся внутри.

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Так, с 2005 по 2009 год в инцидентах, связанных с Snatch Land Rover, погибли 37 британских военнослужащих. В 2009 году мать одного из погибших солдат добилась в Высоком суде Лондона проведения судебной проверки практики использования этих автомобилей, в которой ранее отказывали британские власти.

Из-за серьёзной критики со стороны военных, политиков, а также семей погибших солдат в 2010 году Минобороны Великобритании приняло решение заменить Snatch Land Rover на новые бронеавтомобили Ocelot.

Комментируя передачу подобной военной помощи от стран Прибалтики, источник RT в партии «Батькивщина» выразил мнение, что Украине «давно нужно надеяться только на себя».

«Нужна действенная программа восстановления экономики, развитие промышленности. Но нет. Украина уже давно продаёт на Запад только сырьё, потеряла важный для своей экономики российский рынок, а потом получает несколько сотен бронежилетов в качестве помощи. И всё это после информации о том, что Украина является защитницей демократии на востоке Европы, — посетовал депутат. — Мне кажется, после такой «помощи» нужно спуститься с небес на землю и делать то, что выгодно стране, а не Западу».

В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что страны Прибалтики, уже являющиеся членами НАТО, распространяют на Киев практику помощи ненужным и устаревшим вооружением, как в своё время с ними поступали старшие члены альянса.

«Это распространённая практика в НАТО, когда страна передаёт своё списанное вооружение новому, менее развитому члену. Той же Литве, после того как она вступила в альянс, Дания таким же образом передавала свою устаревшую технику. В данном случае необычно то, что подобная практика в рамках Североатлантического альянса распространилась и на Украину, которая ещё в него не вступила», — сказал эксперт.

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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также скептически оценил полезность подобной военной помощи.

«Боеспособность ВСУ это никак не усилит. Когда армия получает в мирное время подобную поддержку из-за рубежа, это говорит о том, что она в принципе небоеспособна. Ведь страна не имеет собственного ВПК, на который должна опираться в случае войны, когда может прекратиться поставка боеприпасов и боевой техники из-за рубежа», — подчеркнул эксперт.

Та же Литва сама является реципиентом блока НАТО, и ей так же передают из разных стран устаревшую технику, напомнил собеседник RT.