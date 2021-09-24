«Система теневых отношений»: может ли закон Зеленского об олигархах изменить Украину
- Пленарное заседание Верховной рады
- РИА Новости
Верховная рада утвердила законопроект 5599, направленный борьбу с украинскими олигархами. За документ проголосовали 279 депутатов, из них 229 — члены фракции «Слуга народа». Также он получил поддержку партий «Голос», «Доверие» и «За будущее».
Официальное название инициативы — закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что принятие закона об олигархах открывает новую страницу в истории Украины. По его словам, страна «раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы».
«Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет сохраняться ситуация, когда десяток лиц концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа», — написал Данилов на своей странице в Facebook.
«Политическое загрязнение»
Напомним, законопроект 5599 внёс в Верховную раду 2 июня президент Украины. Через несколько дней, выступая на форуме «Украина 30. Экология», Владимир Зеленский заявил, что его курс направлен на искоренение влияния олигархов на политику в стране и процесс принятия решений. Он отметил, что если заручится поддержкой парламента, то это означает, что на его стороне находится и украинское общество.
«Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Более того, проблема не только в управлении экономикой или воздействии на политику Украины внутри — это и большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом. Поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово, и я иду к этому», — сказал Зеленский.
Президентский законопроект предусматривает создание реестра лиц, чья деятельность подпадает под определённые признаки. Список должен составлять Совет национальной безопасности и обороны на основании представлений кабинета министров и других органов власти.
Критериями для включения в реестр являются участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, бенефициарное владение компанией-монополистом. Ещё одним признаком олигарха признано состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов. В настоящее время этот показатель составляет около 2,3 млрд гривен (6,3 млрд рублей).
Перед заседанием СНБО по поводу внесения в список кандидат, предварительно причисленный украинскими властями к олигархам, должен получить соответствующее извещение. По закону он имеет право предоставить пояснения и другие документы.
Людям, оказавшимся в реестре, запрещается финансировать политические партии, в том числе через посредников, а также участвовать или становиться бенефициарами при приватизации крупных активов. Те, кто был признан олигархами, сохраняют право взаимодействовать с госслужащими, в то же время они должны предупреждать о своём статусе.
Сам реестр будет представлять собой информационно-телекоммуникационную систему. Помимо данных об олигархах, в него будут вноситься декларации — информация о контактах граждан с ними или их представителями.
- Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский (на фото справа от Зеленского)
- Reuters
- © Ukrainian Presidential Press Service
В обязательном порядке предоставлять такие отчёты должны представители политического руководства республики — президент, спикер Верховной рады, депутаты, члены правительства и другие чиновники. В них будет излагаться краткое содержание беседы, указываться дата и место встречи. Декларации необходимо подавать не позднее следующего дня после контакта.
Закон будет действовать в течение десяти лет.
Как говорится в тексте документа, его целью является «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защита демократии, обеспечение государственного суверенитета».
17 сентября, незадолго до принятия Верховной радой, в законопроект был внесён ряд изменений. Так, в документе появилось понятие «представитель олигарха», правда, оно не было истолковано. Помимо этого, в тексте обновлённого законопроекта был расширен термин «участие в политической жизни».
Также в реестр будут вноситься данные о бизнесе и партиях, на которые олигархи оказывают влияние. Кроме того, участникам списка запретили финансировать агитационные кампании и акции протеста.
22 сентября в беседе с журналистами советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что команда Зеленского проводит системную политику по борьбе с олигархами.
«Это попытка сломать систему теневых отношений в политике и экономике. Понятно, что может быть много людей, которые не заинтересованы в том, чтобы сломать эту систему. Потому что она уже двадцать, тридцать лет укоренена в наши общественные отношения», — сказал Подоляк.
Ранее аналогичную мысль высказывал и Зеленский. Выступая на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» в середине июня, он назвал себя единственным госдеятелем в новейшей истории Украины, который начал предпринимать реальные меры по деолигархизации страны.
«Впервые за годы независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов», — добавил украинский лидер.
«Олигархом можно провозгласить любого»
В процессе рассмотрения законопроекта об олигархах была предложена 1271 правка, но почти все эти замечания не были учтены. Как отметил в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, документ направлен исключительно на продолжение политики узурпации власти, которую проводит Зеленский, и потому отметались практически любые возражения.
«Этот закон направлен на то, чтобы дать возможность Зеленскому сосредоточить в своих руках диктаторскую власть. Если пытаться анализировать критерии включения в реестр, то олигархом можно провозгласить любого богатого гражданина Украины», — пояснил Ищенко.
Политолог убеждён, что инициатива Зеленского не имеет никакого отношения к реальному переустройству политической системы страны, где с 1990-х годов определяющую роль играет воля олигархических кланов. По мнению Ищенко, в настоящее время все украинские высокопоставленные лица, включая президента, «находятся на своих местах лишь благодаря олигархическому консенсусу».
- Миллиардер Ринат Ахметов
- РИА Новости
- © Сергей Старостенко
«Естественно, Зеленский никогда не будет бороться против тех, кто обеспечивает его и его команду капиталами, кто обеспечивает ему информационную поддержку. В первую очередь я имею в виду Игоря Коломойского и Рината Ахметова», — подчеркнул Ищенко.
Эксперт считает, что закон об олигархах необходим Зеленскому как «дополнительная репрессивная мера». В ближайшем будущем, с точки зрения Ищенко, документ будет использоваться как механизм для дальнейшего наступления на политических противников — прежде всего Виктора Медведчука, председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Источник RT в офисе президента объяснил мотивацию Зеленского стремлением избраться на второй срок — инициированный им закон позволит эффективнее контролировать медиаресурсы, принадлежащие крупным бизнесменам. Помимо этого, таким образом украинский лидер старается продемонстрировать Западу, что выполняет обещание бороться с влиянием олигархов.
«Президент уже начал подготовку к выборам. Он опасается, что его не поддержат элиты и подконтрольные им СМИ будут его жёстко критиковать. Он помнит отрицательный опыт Петра Порошенко — можно сказать, он, в принципе, проиграл из-за потоков негатива, захлестнувших СМИ. Ещё одна задача, которую преследует президент, — демонстрация зарубежным партнёрам курса на ослабление власти олигархов», — говорит собеседник.
Источник RT в СНБО также считает, что Зеленский стремится лишить «информационного оружия» как действующих, так и потенциальных оппонентов. В частности, благодаря реестру можно будет принудить олигархов отказаться от своих медиаресурсов.
Кроме того, как считает источник RT в партии «Батькивщина», реестр олигархов фактически станет новым механизмом введения санкций. Благодаря ему президент Украины надеется усилить давление «на оппозиционных бизнесменов, которых легко можно причислить к олигархам».
При этом собеседник RT в партии «Слуга народа» придерживается иной версии. Депутат полагает, что закон об олигархах был принят в интересах западного бизнеса, который пытается лишить крупных украинских предпринимателей наиболее лакомых активов и не допустить их участия в «большой приватизации».
«Почему Запад так настойчиво требует от Украины избавиться от олигархов? Потому что их активы должны перейти крупным международным компаниям из ЕС и США. Запад получает украинскую экономику, Зеленский — полноту власти. Все договорились», — говорит источник.
- Президент Украины Владимир Зеленский
- © president.gov.ua
Политолог Александр Дудчак также полагает, что инициированный Зеленским закон главным образом направлен на удовлетворение требований западных элит и транснациональных корпораций.
«В данном случае это устраивает глобальный капитал, потому что он борется с украинскими олигархами, но не как с преступниками, а как с конкурентами», — пояснил Дудчак.
Он прогнозирует, что благодаря новому закону степень влияния олигархов на Украине действительно будет снижаться. Однако образовавшийся «вакуум влияния заполнят наместники западных государств».
«Украинскому народу от борьбы с олигархами лучше не станет. Во-первых, сменится бенефициар от эксплуатации украинских ресурсов. Во-вторых, у Запада появится больше рычагов управления Киевом», — резюмировал Дудчак.
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