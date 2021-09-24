«Система теневых отношений»: может ли закон Зеленского об олигархах изменить Украину

Верховная рада Украины приняла так называемый закон об олигархах. Автором инициативы выступил президент Владимир Зеленский, пообещавший избирателям избавить страну от чрезмерного влияния миллиардеров. Закон предусматривает создание реестра, куда будут заноситься олигархи, влияющие на систему госуправления, медиасферу и бизнес. Утверждать «кандидатов» на попадание в список будет Совет национальной безопасности и обороны. Эксперты, в свою очередь, обратили внимание на размытость формулировок, определяющих признаки для включения состоятельных украинцев в реестр. По мнению аналитиков, с одной стороны, этим законом Зеленский угождает Западу, а с другой — создаёт для себя новый инструмент давления на оппонентов.

Верховная рада утвердила законопроект 5599, направленный борьбу с украинскими олигархами. За документ проголосовали 279 депутатов, из них 229 — члены фракции «Слуга народа». Также он получил поддержку партий «Голос», «Доверие» и «За будущее».

Официальное название инициативы — закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что принятие закона об олигархах открывает новую страницу в истории Украины. По его словам, страна «раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы».

«Это вопрос становления нашей страны как государства и нашего будущего. Или будет сохраняться ситуация, когда десяток лиц концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа», — написал Данилов на своей странице в Facebook.

«Политическое загрязнение»

Напомним, законопроект 5599 внёс в Верховную раду 2 июня президент Украины. Через несколько дней, выступая на форуме «Украина 30. Экология», Владимир Зеленский заявил, что его курс направлен на искоренение влияния олигархов на политику в стране и процесс принятия решений. Он отметил, что если заручится поддержкой парламента, то это означает, что на его стороне находится и украинское общество.

«Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Более того, проблема не только в управлении экономикой или воздействии на политику Украины внутри — это и большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом. Поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово, и я иду к этому», — сказал Зеленский.

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Президентский законопроект предусматривает создание реестра лиц, чья деятельность подпадает под определённые признаки. Список должен составлять Совет национальной безопасности и обороны на основании представлений кабинета министров и других органов власти.

Критериями для включения в реестр являются участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, бенефициарное владение компанией-монополистом. Ещё одним признаком олигарха признано состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов. В настоящее время этот показатель составляет около 2,3 млрд гривен (6,3 млрд рублей).

Перед заседанием СНБО по поводу внесения в список кандидат, предварительно причисленный украинскими властями к олигархам, должен получить соответствующее извещение. По закону он имеет право предоставить пояснения и другие документы.

Людям, оказавшимся в реестре, запрещается финансировать политические партии, в том числе через посредников, а также участвовать или становиться бенефициарами при приватизации крупных активов. Те, кто был признан олигархами, сохраняют право взаимодействовать с госслужащими, в то же время они должны предупреждать о своём статусе.

Сам реестр будет представлять собой информационно-телекоммуникационную систему. Помимо данных об олигархах, в него будут вноситься декларации — информация о контактах граждан с ними или их представителями.

Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский (на фото справа от Зеленского)

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

В обязательном порядке предоставлять такие отчёты должны представители политического руководства республики — президент, спикер Верховной рады, депутаты, члены правительства и другие чиновники. В них будет излагаться краткое содержание беседы, указываться дата и место встречи. Декларации необходимо подавать не позднее следующего дня после контакта.

Закон будет действовать в течение десяти лет.

Как говорится в тексте документа, его целью является «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах, защита демократии, обеспечение государственного суверенитета».

17 сентября, незадолго до принятия Верховной радой, в законопроект был внесён ряд изменений. Так, в документе появилось понятие «представитель олигарха», правда, оно не было истолковано. Помимо этого, в тексте обновлённого законопроекта был расширен термин «участие в политической жизни».

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Также в реестр будут вноситься данные о бизнесе и партиях, на которые олигархи оказывают влияние. Кроме того, участникам списка запретили финансировать агитационные кампании и акции протеста.

22 сентября в беседе с журналистами советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что команда Зеленского проводит системную политику по борьбе с олигархами.

«Это попытка сломать систему теневых отношений в политике и экономике. Понятно, что может быть много людей, которые не заинтересованы в том, чтобы сломать эту систему. Потому что она уже двадцать, тридцать лет укоренена в наши общественные отношения», — сказал Подоляк.

Ранее аналогичную мысль высказывал и Зеленский. Выступая на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» в середине июня, он назвал себя единственным госдеятелем в новейшей истории Украины, который начал предпринимать реальные меры по деолигархизации страны.

«Впервые за годы независимости вместо обещаний мы перешли к реальным действиям для преодоления этого замкнутого круга влияния олигархов», — добавил украинский лидер.

«Олигархом можно провозгласить любого»

В процессе рассмотрения законопроекта об олигархах была предложена 1271 правка, но почти все эти замечания не были учтены. Как отметил в комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, документ направлен исключительно на продолжение политики узурпации власти, которую проводит Зеленский, и потому отметались практически любые возражения.

«Этот закон направлен на то, чтобы дать возможность Зеленскому сосредоточить в своих руках диктаторскую власть. Если пытаться анализировать критерии включения в реестр, то олигархом можно провозгласить любого богатого гражданина Украины», — пояснил Ищенко.

Политолог убеждён, что инициатива Зеленского не имеет никакого отношения к реальному переустройству политической системы страны, где с 1990-х годов определяющую роль играет воля олигархических кланов. По мнению Ищенко, в настоящее время все украинские высокопоставленные лица, включая президента, «находятся на своих местах лишь благодаря олигархическому консенсусу».

Миллиардер Ринат Ахметов

РИА Новости

© Сергей Старостенко

«Естественно, Зеленский никогда не будет бороться против тех, кто обеспечивает его и его команду капиталами, кто обеспечивает ему информационную поддержку. В первую очередь я имею в виду Игоря Коломойского и Рината Ахметова», — подчеркнул Ищенко.

Эксперт считает, что закон об олигархах необходим Зеленскому как «дополнительная репрессивная мера». В ближайшем будущем, с точки зрения Ищенко, документ будет использоваться как механизм для дальнейшего наступления на политических противников — прежде всего Виктора Медведчука, председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ). Сейчас он находится под домашним арестом и обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник RT в офисе президента объяснил мотивацию Зеленского стремлением избраться на второй срок — инициированный им закон позволит эффективнее контролировать медиаресурсы, принадлежащие крупным бизнесменам. Помимо этого, таким образом украинский лидер старается продемонстрировать Западу, что выполняет обещание бороться с влиянием олигархов.

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«Президент уже начал подготовку к выборам. Он опасается, что его не поддержат элиты и подконтрольные им СМИ будут его жёстко критиковать. Он помнит отрицательный опыт Петра Порошенко — можно сказать, он, в принципе, проиграл из-за потоков негатива, захлестнувших СМИ. Ещё одна задача, которую преследует президент, — демонстрация зарубежным партнёрам курса на ослабление власти олигархов», — говорит собеседник.

Источник RT в СНБО также считает, что Зеленский стремится лишить «информационного оружия» как действующих, так и потенциальных оппонентов. В частности, благодаря реестру можно будет принудить олигархов отказаться от своих медиаресурсов.

Кроме того, как считает источник RT в партии «Батькивщина», реестр олигархов фактически станет новым механизмом введения санкций. Благодаря ему президент Украины надеется усилить давление «на оппозиционных бизнесменов, которых легко можно причислить к олигархам».

При этом собеседник RT в партии «Слуга народа» придерживается иной версии. Депутат полагает, что закон об олигархах был принят в интересах западного бизнеса, который пытается лишить крупных украинских предпринимателей наиболее лакомых активов и не допустить их участия в «большой приватизации».

«Почему Запад так настойчиво требует от Украины избавиться от олигархов? Потому что их активы должны перейти крупным международным компаниям из ЕС и США. Запад получает украинскую экономику, Зеленский — полноту власти. Все договорились», — говорит источник.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

Политолог Александр Дудчак также полагает, что инициированный Зеленским закон главным образом направлен на удовлетворение требований западных элит и транснациональных корпораций.

«В данном случае это устраивает глобальный капитал, потому что он борется с украинскими олигархами, но не как с преступниками, а как с конкурентами», — пояснил Дудчак.

Он прогнозирует, что благодаря новому закону степень влияния олигархов на Украине действительно будет снижаться. Однако образовавшийся «вакуум влияния заполнят наместники западных государств».