«Позитивный знак»: как рассмотрение жалобы Медведчука в ЕСПЧ может повлиять на исход его дела на Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на незаконные действия украинской власти и политическое преследование. Об этом сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. По его словам, если ЕСПЧ примет положительное решение, оно может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины. Ранее Медведчука обвинили в госизмене, сейчас он находится под домашним арестом. По мнению экспертов, открытие ЕСПЧ производства по жалобе Медведчука можно расценивать как некий сигнал Киеву умерить свои амбиции и прекратить незаконные действия.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на незаконные действия украинской власти и политические преследования. Об этом сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медедчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — написал Кузьмин в своём Telegram-канале​​​, приложив соответствующее письмо ЕСПЧ.

Он допустил, что если Европейский суд встанет на сторону Медведчука, это впоследствии «может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента президента» Украины.

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В середине июня Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой, обвинив Киев в политической мотивации уголовного преследования, в грубом нарушении прав на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность. Об этом сообщалось на официальном сайте ОПЗЖ.

«Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству», — приводит пресс-служба партии заявление Рената Кузьмина.

Как говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ, решения ЕСПЧ «долго ждать не придётся». Отмечается также, что резонанс из-за давления украинских властей на Медведчука «вышел далеко за пределы страны и давно привлёк внимание широкой общественности».

Преследование Медведчука

Напомним, 11 мая Генпрокуратура Украины провела обыски в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ. Об этом говорится в заявлении самого политика, размещённом на сайте партии. По словам парламентария, ведомство грубо нарушило Конституцию Украины и законы страны.

«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», — отметил Медведчук, подчеркнув, что всё происходящее с ним «является политической расправой» за принципиальную позицию.

Позже ему предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Сейчас он находится под домашним арестом, который был продлён до 7 сентября.

Как говорится в официальном заявлении ОПЗЖ, опубликованном 30 июля, Киев «упорно продолжает откровенное беззаконие» в отношении Медведчука.

Агитационный билборд партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

РИА Новости

«При этом суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия. Закрыл глаза на бредовость обвинений. Такая «слепота» украинского правосудия в так называемом «деле Медведчука» объясняется только прямым давлением президента Зеленского и его команды», — отмечалось в заявлении партии.

Сообщалось также, что за пять месяцев органы следствия и прокуратуры Украины «не привели никаких доказательств в этом инспирированном «деле».

«Действия власти в отношении главы политсовета ОПЗЖ Медведчука продиктованы исключительно страхом перед своим политическим будущим. Разочарование общества в политике Зеленского растёт. Чтобы хоть как-то удержаться у руля, Зе-команда поставила задачу подавить ОПЗЖ — единственную деятельную альтернативу антинародному курсу Зеленского», — подчеркнули в партии, добавив, что ложь, шантаж и репрессии — главные орудия, которые использует Киев.

На следующий день Медведчук заявил, что за громкими статьями обвинения нет ни признаков преступления, ни доказательств его совершения.

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В свою очередь, его коллеги по партии раскритиковали действия Киева. Так, председатель фракции ОПЗЖ в Закарпатском областном совете Иван Чубирко назвал дело против Медведчука «политическим преследованием» и подчеркнул, что Украина «далека от правового государства». В то же время член политсовета ОПЗЖ Максим Невенчанный сообщил, что команда Зеленского прикладывает много усилий, «чтобы надавить на судей».

Невенчанный объяснил преследование Медведчука страхом Киева перед тем, что председатель политсовета ОПЗЖ представляет интересы «большей части протестного электората и даёт чёткие рецепты по выходу из кризисной ситуации как внутри страны, так и на международной арене». В то время как у Киева «есть огромные провалы и нет даже понимания, в каком направлении двигаться», подчеркнул политик.

Как сообщил 1 августа журналистам Медведчук, весь процесс, начиная с объявления подозрения и заканчивая судебными заседаниями по его делу, призван «запугать угрозой незаконного уголовного преследования и политическими репрессиями».

«Ни я, ни народные депутаты этого не испугались и не испугаются», — подчеркнул политик, отметив, что истинной причиной уголовного дела в отношении него является нежелание Киева воспринимать конструктивную критику со стороны оппозиции за отсутствие мира, рост коммунальных расходов, низкий уровень жизни и доходов.

«Закрывать глаза на беззаконие»

Как отметил источник RT в Министерстве юстиции Украины, действия Киева против Виктора Медведчука можно охарактеризовать как нарушение норм законодательства.

«В судах зарубежных инстанций руководствуются нормами права и не принимают эмоциональные решения. Так что Украина, вероятнее всего, проиграет иск. Это решение может стать проблемой для президента Владимира Зеленского, особенно после завершения срока действия его каденции. Потому что с него могут спросить и через пять лет», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что Виктор Медведчук, будучи «очень сильным юристом», имеет возможность отстаивать свои права.

«В итоге все участники дел против него понесут ответственность. Власть на Украине меняется очень быстро, и новое руководство страны может заинтересоваться этим делом. Как это обычно бывает, доказательная база против Медведчука очень слабая», — считает он.

Заседание Верховной рады

РИА Новости

При этом, по мнению источника RT в офисе президента Украины, Владимир Зеленский скептически оценивает обращение Медведчука в ЕСПЧ.

«Решение, если и будет, то лет через пять. Зеленский уже может и не быть президентом», — сказал в беседе с RT представитель офиса украинского президента.

Однако, как отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, то, что ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука, можно расценивать как некий сигнал Киеву умерить свои амбиции и прекратить незаконные действия.

«Хотя не стоит забывать, что Европейский суд по правам человека раньше не был замечен в беспристрастной любви к демократии и свободе. Эта структура достаточно выборочно реагировала на нарушения прав человека в зависимости от того, где они происходят. Тем более что рассматривают такие дела, мягко говоря, не быстро. Волне возможно, что итоговое решение по делу Медведчука будет носить сугубо декларативный и ни к чему не обязывающий характер. Однако и положительного решения исключать нельзя», — заявил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак считает, что начало производства ЕСПЧ по делу Медведчука — «позитивный знак».

«На международной арене обратят внимание на данное дело — это уже хорошо. Но ещё надо дождаться результатов этого расследования, и когда оно закончится — никому неизвестно. Какими будут окончательные выводы, спрогнозировать также сложно. ЕСПЧ — крайне ангажированный и политизированный орган. Обычно эта структура действует в интересах Запада», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом Жарихин считает, что решение ЕСПЧ, каким бы оно ни было, вряд ли способно будет кардинально изменить политический расклад на Украине.

«Я бы не стал фантазировать в этом направлении. Состав, в котором сейчас заседает Европейский суд по правам человека, скорее всего, не допустит такого прецедента. Тем более что киевские власти оглядываются на ЕС и видят, что европейское сообщество в целом вполне позитивно смотрит на их действия», — сказал аналитик.

Как резюмировал Дудчак, то, что на Украине происходит беспредел и беззаконие, ни для кого не секрет.

«Охота Киева на Медведчука и беззаконные действия по данному направлению лишний раз подтверждают этот тезис. Дело было свёрстано исключительно с целью политического преследования оппонента. В то время как Запад спокойно смотрит на всё со стороны, не торопясь вмешиваться. Международному сообществу уже давно пора принимать меры в отношении того, что происходит на Украине, против действующих властей страны. Но коллективный Запад предпочитает многое игнорировать и закрывать глаза на беззаконие, инициированное Киевом», — заключил эксперт.