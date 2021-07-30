Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября

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Киевский апелляционный суд отказался отменить продление срока домашнего ареста до 7 сентября председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте телеканала «112 Украина».

Во время выступления на заседании суда лидер ОПЗЖ отверг все обвинения прокуроров и заявил, что сотрудники СБУ незаконно проводили следственные действия и сфабриковали дело и доказательства.

«СБУ по указанию президента Зеленского и его команды ещё в 2019 году начала незаконные, преступные действия в отношении депутатов фракции... СБУ, затем, поддержанная прокуратурой, сделала всё, чтобы материалы дела, сфабрикованные с доказательствами, которые являются недопустимыми, стали предметом рассмотрения и в суде первой инстанции, и сегодня является предметом рассмотрения в Киевском апелляционном суде», — сказал Медведчук.

Он назвал деятельность СБУ уголовным преследованием оппозиции и политическими репрессиями.

Суд в Киеве 9 июля продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, до 7 сентября. В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем.

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