Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте телеканала «112 Украина».
Во время выступления на заседании суда лидер ОПЗЖ отверг все обвинения прокуроров и заявил, что сотрудники СБУ незаконно проводили следственные действия и сфабриковали дело и доказательства.
«СБУ по указанию президента Зеленского и его команды ещё в 2019 году начала незаконные, преступные действия в отношении депутатов фракции... СБУ, затем, поддержанная прокуратурой, сделала всё, чтобы материалы дела, сфабрикованные с доказательствами, которые являются недопустимыми, стали предметом рассмотрения и в суде первой инстанции, и сегодня является предметом рассмотрения в Киевском апелляционном суде», — сказал Медведчук.
Он назвал деятельность СБУ уголовным преследованием оппозиции и политическими репрессиями.
Суд в Киеве 9 июля продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, до 7 сентября. В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем.