Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября

Киевский апелляционный суд отказался отменить продление срока домашнего ареста до 7 сентября председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте телеканала «112 Украина».

Во время выступления на заседании суда лидер ОПЗЖ отверг все обвинения прокуроров и заявил, что сотрудники СБУ незаконно проводили следственные действия и сфабриковали дело и доказательства.

«СБУ по указанию президента Зеленского и его команды ещё в 2019 году начала незаконные, преступные действия в отношении депутатов фракции... СБУ, затем, поддержанная прокуратурой, сделала всё, чтобы материалы дела, сфабрикованные с доказательствами, которые являются недопустимыми, стали предметом рассмотрения и в суде первой инстанции, и сегодня является предметом рассмотрения в Киевском апелляционном суде», — сказал Медведчук.

Он назвал деятельность СБУ уголовным преследованием оппозиции и политическими репрессиями.

Суд в Киеве 9 июля продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, подозреваемому в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, до 7 сентября. В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем.