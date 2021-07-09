В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем
- РИА Новости
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ.
«Только прямое политическое давление на суд позволяет ей (власти. — RT) продолжать процесс, продлевать меру пресечения и необоснованно ограничивать его (Медведчука. — RT) свободу... Мы возмущены полным пренебрежением к правам гражданина и нарушениями, допущенными в отношении Виктора Медведчука», — говорится в публикации.
Представители ОПЗЖ призвали власти Украины прекратить противозаконное давление на суд, отказаться от сфальсифицированных обвинений и остановить политические преследования других представителей оппозиции.
В конце июня в партии осудили проведение обысков в офисе политсилы и у родственников её лидера Виктора Медведчука. По мнению выходцев из ОПЗЖ, эти меры являются свидетельством стремления украинских властей сфальсифицировать доказательства.