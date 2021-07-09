В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем

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Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) назвали очередное слушание по делу лидера украинской партии Виктора Медведчука политическим спектаклем. По мнению оппозиционеров, решение суда о продлении домашнего ареста Медведчуку показало, что у власти нет доказательств его виновности.
В ОПЗЖ назвали суд над Медведчуком политическим спектаклем
  • РИА Новости

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

«Только прямое политическое давление на суд позволяет ей (власти. — RT) продолжать процесс, продлевать меру пресечения и необоснованно ограничивать его (Медведчука. — RT) свободу... Мы возмущены полным пренебрежением к правам гражданина и нарушениями, допущенными в отношении Виктора Медведчука», — говорится в публикации.

Представители ОПЗЖ призвали власти Украины прекратить противозаконное давление на суд, отказаться от сфальсифицированных обвинений и остановить политические преследования других представителей оппозиции. 

В конце июня в партии осудили проведение обысков в офисе политсилы и у родственников её лидера Виктора Медведчука. По мнению выходцев из ОПЗЖ, эти меры являются свидетельством стремления украинских властей сфальсифицировать доказательства.

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