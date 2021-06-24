В ОПЗЖ осудили обыски в офисе партии и доме родственников Медведчука

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В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что обыски в офисе политсилы и у родственников её лидера Виктора Медведчука являются свидетельством стремления украинских властей сфальсифицировать доказательства.
В ОПЗЖ осудили обыски в офисе партии и доме родственников Медведчука
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

«СБУ, ГБР и Генпрокуратура на протяжении нескольких месяцев пытались найти хоть какие-то доказательства для обоснования внесудебной расправы, которую «Зе-власть» (власть Зеленского. — RT) устроила над оппозиционным политиком. Фальсификация таких документов стала вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в ЕСПЧ, который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям», — говорится в сообщении.

Украинские оппозиционеры потребовали прекращения «политрепрессий» и практики фальсификации доказательств, а также привлечения заказчиков и исполнителей «травли» к уголовной ответственности.

Ранее адвокат Медведчука рассказал о результатах обысков СБУ и Госбюро расследований Украины по месту жительства, в доме родственников и в офисе лидера политического совета партии. По его словам, оперативные мероприятия следователей СБУ закончились безрезультатно.

Медведчук по решению киевского суда содержится под домашним арестом.

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