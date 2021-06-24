Адвокат прокомментировал обыски СБУ в доме Медведчука

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Следователи СБУ и Госбюро расследований Украины не смогли ничего найти и изъять в ходе обысков по месту жительства, в доме родственников и в офисе лидера политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Адвокат прокомментировал обыски СБУ в доме Медведчука
  • РИА Новости

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» адвокат украинского оппозиционера Юрий Татьков.

«Ничего не изъято, и ничего не найдено. Обыски закончились безрезультатно», — цитирует его ТАСС.

Сам Медведчук в мае заявил, что считает провальным возбуждённое против него на Украине дело по подозрению в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

По решению киевского суда от 13 мая Медведчук содержится под домашним арестом до 9 июля включительно. 

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