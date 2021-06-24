Адвокат прокомментировал обыски СБУ в доме Медведчука
- РИА Новости
Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» адвокат украинского оппозиционера Юрий Татьков.
«Ничего не изъято, и ничего не найдено. Обыски закончились безрезультатно», — цитирует его ТАСС.
Сам Медведчук в мае заявил, что считает провальным возбуждённое против него на Украине дело по подозрению в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
По решению киевского суда от 13 мая Медведчук содержится под домашним арестом до 9 июля включительно.