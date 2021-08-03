ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины
- РИА Новости
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Об этом он сообщил в своём канале в Telegram.
«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — отметил Кузьмин.
Депутат выразил предположение, что положительное решение ЕСПЧ в пользу Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимир Зеленского.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября.