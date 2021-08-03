ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии Виктора Медведчука на власти Украины.
ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины
  • РИА Новости
  • © Доминик Вомер

Об этом он сообщил в своём канале в Telegram.

«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — отметил Кузьмин.

Депутат выразил предположение, что положительное решение ЕСПЧ в пользу Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимир Зеленского.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября.

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