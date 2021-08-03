ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии Виктора Медведчука на власти Украины.

Об этом он сообщил в своём канале в Telegram.

«Публикую официальное письмо ЕСПЧ об открытии производства по иску Медведчука к Украине. Как видите, дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства», — отметил Кузьмин.

Депутат выразил предположение, что положительное решение ЕСПЧ в пользу Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимир Зеленского.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте Медведчука до 7 сентября.