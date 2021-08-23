«На редкость недемократичный президент»: в России отреагировали на санкции Украины против ряда компаний и СМИ

На Украине заблокировали доступ к сайтам «Ростелекома», газет «Московский комсомолец» и «Ведомости», а также ряду других веб-ресурсов. Об этом говорится в указе Владимира Зеленского, который ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Комментируя этот шаг, в Совфеде констатировали, что на Украине ведётся борьба со свободой слова, однако в Европе на это не обращают внимания.

В Москве раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать доступ на территории страны к нескольким информационным ресурсам и ряду порталов российских компаний. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя введение нового пакета санкций в отношении СМИ, связал действия Киева с попыткой ограничить доступ украинцев к объективной информации.

«На редкость недемократичный президент. На словах говорит о демократии, о свободе слова, а на деле всячески борется с этим. Украинская власть в принципе блокирует все средства массовой информации. Для чего это делается? Для того чтобы на Украине люди не знали правду о том, что происходит в Крыму, в России. Зеленский этой правды ужас как боится, поскольку она может лишить его шансов на то, чтобы переизбраться на второй срок», — сказал Цеков в беседе с RT.

«Что самое поразительное — эти «светочи демократии» в лице Евросоюза на это не обращают внимания», — добавил сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что действующие власти Украины ведут борьбу с теми, кто высказывает иную точку зрения.

«Любые непровластные СМИ на Украине переведены сегодня в касту отверженных. Зеленский создал не просто разделение СМИ, он планомерно уничтожает само понятие «свободы слова». Его устраивает только один вариант прессы — ручной, именно с этим связаны все его указы о блокировках и запрете неподконтрольных ему изданий. Конечно, его западные партнёры в упор не видят происходящего, их всё устраивает — ведь это же борьба с «российским влиянием». Главное, чтобы украинский президент не посягнул на свободу западных СМИ, тогда ему быстро преподадут урок, кто на Украине хозяин», — пояснил собеседник RT.

Ранее на сайте офиса президента Украины был опубликован текст указа, который вводит в действие решение СНБО о блокировке доступа к ряду веб-ресурсов. Из документа следует, что под санкции Киева подпали сайты «Ростелекома» (в частности, онлайн-кинотеатра Wink), газеты «Московский комсомолец», издания «Версия», компании «Бизнес Ньюс Медиа», которой принадлежат «Ведомости», информационного агентства ANNA News, порталов «Народные новости», «Завтра», «ПолитЭксперт», «ЛугаNews», а также акционерного общества «ТРК-3» («Вести Севастополь»), Фонда изучения исторической перспективы и Ассоциации благотворительной помощи «Взаимопомощь».

В рамках этого пакета рестрикций также блокируется доступ к двум интернет-ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

В указе говорится, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать о применении санкций компетентные органы Евросоюза, США и других государств, поставив перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Комментируя решение Зеленского, главный редактор «Московского комсомольца», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил Интерфаксу, что украинская редакция издания продолжит работу: «Это никак не повлияет на издание. У нас аудитория есть, а потом современные методы интернета позволяют, если нужно, обойти ограничения. Наша украинская редакция продолжит работу, пока мы никаких проблем для этого не видим».

Гусев не исключил, что юристы компании могут обжаловать решение о блокировке, а также добавил, что редакция готова присылать украинскому президенту печатную версию газеты, если он не хочет читать её в электронном виде.

В пресс-службе «Ростелекома» так ответили на решение Зеленского: «На деятельности компании эти действия не скажутся, так как у нас нет абонентов в этой стране».

В конце июня Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ и АО «Первый канал. Всемирная сеть». Вдобавок под рестрикции подпал депутат Верховной рады Андрей Деркач, который в 2020 году обнародовал аудиозаписи, на которых якобы слышны голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена. В январе 2021-го Минфин США внёс его в санкционный список за «вмешательство» в американские президентские выборы.

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Помимо российских СМИ, власти Украины также ведут планомерную борьбу с местными медиаструктурами. Так, 21 августа редакция онлайн-издания «СТРАНА.ua» сообщила о блокировке доступа к своему порталу на территории Украины. Решение было принято в связи с санкциями в отношении главреда Игоря Гужвы.

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — ещё не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского: максимально быстро закрыть доступ к «Стране», — сообщалось в Telegram-канале издания.

В рамках того же блока санкций ограничения были введены в отношении блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги.

19 августа августа сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен через суд добиться аннулирования лицензии телеканала «НАШ». Причина — высказывания бывшего депутата Верховной рады Петра Симоненко о Православной церкви Украины и о Донбассе, которые, как считает регулятор, «разжигали религиозную и национальную вражду».

Напомним, что в феврале на Украине заблокировали работу трёх крупных телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE. Как утверждал Владимир Зеленский, эти медиаресурсы содержали целые «информационные армии», которые якобы вводили в заблуждение население Украины по различным вопросам, в том числе касающимся коммунальных тарифов и войны в Донбассе.