Украинское издание заблокировали из-за санкций СНБО
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Об этом было сообщено на странице ресурса в Facebook.
«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу: ещё не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ», — говорится в заявлении.
В сообщении отмечается, что портал успели перенести на новый домен.
Ранее СНБО Украины ввёл санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги. Ограничения также коснулись главного редактора издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужвы.