Украинское издание заблокировали из-за санкций СНБО

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В издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против него.
Украинское издание заблокировали из-за санкций СНБО
  • Pixabay

Об этом было сообщено на странице ресурса в Facebook.

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу: ещё не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что портал успели перенести на новый домен.

Ранее СНБО Украины ввёл санкции против блогера Анатолия Шария и его супруги Ольги. Ограничения также коснулись главного редактора издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужвы.

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