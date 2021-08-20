СНБО ввёл санкции против Шария
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Как сообщает УНИАН, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции коснулись также главного редактора «СТРАНЫ.ua» Игоря Гужвы.
«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке ещё два человека, которые напрямую аффилированы с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны», — отметил Данилов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко отказался участвовать в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сославшись на другие дела.