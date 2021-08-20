Кличко отказался приехать на заседание СНБО
- РИА Новости
«Друзья! Мне позвонили из офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать», — написал Кличко в Facebook.
Он отметил, что «после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину».
Как пишет УНИАН, Кличко отказался явиться на заседание, так как «там его, по слухам, хотят уволить с поста мэра».
Ранее Кличко заявил, что на его место хотят назначить «залётного ставленника».
Также Кличко сообщал, что у него нет конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским.