Кличко отказался приехать на заседание СНБО

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Мэр Киева Виталий Кличко отказался участвовать в заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сославшись на другие дела.
Кличко отказался приехать на заседание СНБО
  • РИА Новости

«Друзья! Мне позвонили из офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала. К сожалению, физически не смогу присутствовать», — написал Кличко в Facebook.

Он отметил, что «после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже поехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины на Черниговщину».

Как пишет УНИАН, Кличко отказался явиться на заседание, так как «там его, по слухам, хотят уволить с поста мэра».

Ранее Кличко заявил, что на его место хотят назначить «залётного ставленника».

Также Кличко сообщал, что у него нет конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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