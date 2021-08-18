Кличко заявил, что на его место планируют назначить «залётного ставленника»
- РИА Новости
Об этом говорится в видеообращении Кличко, опубликованном в Telegram-канале киевской администрации.
Кличко рассказал, что в Киеве уже несколько месяцев длятся «массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти». По его мнению, это является системным и политически мотивированным давлением на киевские власти.
«И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию и создать основания, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залётного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — заявил Кличко.
Ранее Кличко сообщил, что у него нет конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским.