Кличко заявил, что на его место планируют назначить «залётного ставленника»

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что на его место хотят назначить «залётного ставленника».

Об этом говорится в видеообращении Кличко, опубликованном в Telegram-канале киевской администрации.

Кличко рассказал, что в Киеве уже несколько месяцев длятся «массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти». По его мнению, это является системным и политически мотивированным давлением на киевские власти.

«И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию и создать основания, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залётного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — заявил Кличко.

Ранее Кличко сообщил, что у него нет конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским.