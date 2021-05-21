Кличко заявил об отсутствии конфликта с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что у него нет конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения. Первое: меня обвинили в том, что кто-то предлагал деньги главе офиса президента (Андрею Богдану. — RT) за то, чтобы меня не уволили», — заявил он в интервью изданию «Бабель».

Кличко отметил, что он попросил назвать фамилию этого человека, но не получил ответа.

«Второе обострение касалось флага. Перед торжественным мероприятием у меня был (советник главы офиса президента Михаил. — RT) Подоляк, я ему передал сценарий мероприятия и приглашение президенту. Но президент не пришёл. Знаю, что то, что он не присутствовал, его разозлило», — добавил мэр Киева.

В марте Кличко осудил действия участников акции протеста возле здания офиса президента Украины.