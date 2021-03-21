Кличко прокомментировал акцию протеста возле здания офиса Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко осудил действия участников акции протеста возле здания офиса президента Украины, прошедшей вечером 20 марта.

В своём Telegram-канале Кличко отметил, что можно по-разному относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к политикам и активистам. Также он отметил, что необходимо уважать демократические институты власти.

«Да, демократия — это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина. Но это и ответственность каждого гражданина, соблюдения им законов и правопорядка. Потому, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами», — сказал градоначальник.

Кроме того, Кличко считает, что такими действиями активисты показывают Украину «не слишком европейским государством».

Ранее сообщалось, что в центре Киева протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями. Также они разбили окна и облили краской центральный вход.