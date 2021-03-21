В Киеве оценили ущерб зданию офиса президента из-за протестов

Участники акции протеста в Киеве 20 марта нанесли ущерб зданию офиса президента Украины, который предварительно оценивается в 2 млн гривен (около $72 тыс.). Об этом информирует пресс-служба офиса украинского лидера.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в 2 млн гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом», — цитирует сообщение пресс-службы в Telegram РИА Новости.

В сообщении также говорится, что «если не начать смывание краски в течение 72 часов, то она въестся в гранит — тогда суммы убытков будут совсем другими».

Ранее сообщалось, что в центре Киева протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными словами. Также они разбили окна и облили краской центральный вход.