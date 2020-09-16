На Украине опубликовали новые записи «разговоров Байдена и Порошенко»

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RT
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал очередные аудиозаписи якобы разговоров экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
На Украине опубликовали новые записи «разговоров Байдена и Порошенко»
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Так, первая беседа датирована 16 ноября 2016 года. В ней Байден рассказывает о трудностях с передачей дел по Украине новой администрации в Белом доме.

Из разговоров следует, что Порошенко просил Байдена поддержать тему безвиза с ЕС, которую можно было бы «продать» украинскому народу.

В одной из записей Байден назвал Порошенко отцом нации, а нынешнего американского лидера Дональда Трампа сравнил с собакой, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает её, но не понимает, что с ней делать.

В мае Деркач впервые опубликовал записи телефонных переговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как рассказал депутат, они свидетельствуют «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

Порошенко назвал записи сфабрикованными.

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