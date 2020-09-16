На Украине опубликовали новые записи «разговоров Байдена и Порошенко»
- Reuters
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Так, первая беседа датирована 16 ноября 2016 года. В ней Байден рассказывает о трудностях с передачей дел по Украине новой администрации в Белом доме.
Из разговоров следует, что Порошенко просил Байдена поддержать тему безвиза с ЕС, которую можно было бы «продать» украинскому народу.
В одной из записей Байден назвал Порошенко отцом нации, а нынешнего американского лидера Дональда Трампа сравнил с собакой, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает её, но не понимает, что с ней делать.
В мае Деркач впервые опубликовал записи телефонных переговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.
Как рассказал депутат, они свидетельствуют «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».
Порошенко назвал записи сфабрикованными.