На Украине планируют закрыть ещё один телеканал
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что причиной данного шага называются высказывания бывшего депутата Рады Петра Симоненко о Православной церкви Украины и о Донбассе. По мнению регулятора, мужчина «разжигал религиозную и национальную вражду».
Нацсовет Украины отметил, что руководство канала получило предупреждение с требованием вырезать соответствующие заявления Симоненко, но это сделано не было. Передача, помимо прочего, транслировалась в повторе. В итоге было принято решение обратиться в суд.
Кроме того, за трансляцию этой программы накажут ещё один канал — «Макси ТВ», он получил штраф на почти 120 тыс. гривен.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.