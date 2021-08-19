На Украине планируют закрыть ещё один телеканал

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен через суд попытаться аннулировать лицензию телеканала НАШ.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что причиной данного шага называются высказывания бывшего депутата Рады Петра Симоненко о Православной церкви Украины и о Донбассе. По мнению регулятора, мужчина «разжигал религиозную и национальную вражду».

Нацсовет Украины отметил, что руководство канала получило предупреждение с требованием вырезать соответствующие заявления Симоненко, но это сделано не было. Передача, помимо прочего, транслировалась в повторе. В итоге было принято решение обратиться в суд.

Кроме того, за трансляцию этой программы накажут ещё один канал — «Макси ТВ», он получил штраф на почти 120 тыс. гривен.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.