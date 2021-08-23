На Украине заблокировали веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа.

Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента Украины.

Согласно тексту документа, под санкции попали 12 российских компаний. В их числе — информационное агентство ANNA News, АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и т.д.

Также в соответствии с указом президента на Украине заблокировали доступ ещё к двум ресурсам, которые, предположительно, связаны с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

На прошлой неделе Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против блогеров, а также лидеров «Партии Шария» Анатолия Шария и Ольги Шарий.

Также под блокировку попало украинское издание «СТРАНА.ua».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить