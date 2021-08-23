На Украине заблокировали веб-ресурсы ряда российских компаний и СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и нескольких российских медиа.

Об этом сообщается на официальном сайте офиса президента Украины.

Согласно тексту документа, под санкции попали 12 российских компаний. В их числе — информационное агентство ANNA News, АО «Бизнес Ньюс Медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости», Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и т.д.

Также в соответствии с указом президента на Украине заблокировали доступ ещё к двум ресурсам, которые, предположительно, связаны с главой самопровозглашённой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

На прошлой неделе Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против блогеров, а также лидеров «Партии Шария» Анатолия Шария и Ольги Шарий.

Также под блокировку попало украинское издание «СТРАНА.ua».