Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария и Ольги Шарий

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о санкциях против блогеров, а также лидеров «Партии Шария» Анатолия Шария и Ольги Шарий.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Другим указом Зеленский утвердил санкции против главного редактора издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужвы.

Ранее СНБО Украины ввёл санкции против Анатолия Шария и Ольги Шарий. Ограничения также коснулись Игоря Гужвы.

Позднее в издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала.