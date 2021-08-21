Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария и Ольги Шарий

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о санкциях против блогеров, а также лидеров «Партии Шария» Анатолия Шария и Ольги Шарий.
Зеленский утвердил санкции против Анатолия Шария и Ольги Шарий
  • © Анатолий Шарий

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

Другим указом Зеленский утвердил санкции против главного редактора издания «СТРАНА.ua» Игоря Гужвы.

Ранее СНБО Украины ввёл санкции против Анатолия Шария и Ольги Шарий. Ограничения также коснулись Игоря Гужвы.

Позднее в издании «СТРАНА.ua» заявили о блокировке портала.

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