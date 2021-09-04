«Надуманный тезис»: в России прокомментировали слова Яценюка о желании Москвы превратить ГТС Украины в металлолом

В России прокомментировали заявление бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка о том, что Москва якобы стремится превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. В Госдуме напомнили, что Украина не пыталась модернизировать или ремонтировать ГТС в течение 30 лет. Эксперты также обратили внимание, что полная ответственность за состояние инфраструктуры лежит на Киеве, и подчеркнули, что Украина продолжает политизировать тему газа.

Россия стремится превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

«Они уже половину этого сделали», — заявил он в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».

Яценюк также сообщил, что Киев должен настаивать на подписании трёхстороннего договора о транзите российского газа с участием Европы. Таким образом, по мнению Яценюка, европейская сторона вместе с Россией будет нести ответственность за «нарушение» договорённостей со стороны Москвы.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя высказывание Яценюка, напомнил, что Украина «даже не собиралась модернизировать ГТС, и сейчас это ржавые трубы, которые 30 лет никак не ремонтировались».

«Поэтому, конечно же, надо Яценюку вспомнить о том, что он сам был в правительстве и сам управлял бюджетами, сам сделал своими руками всё для того, чтобы ГТС Украины потихоньку превращалась в металлолом», — заметил депутат в беседе с RT.

Схожее мнение в разговоре с RT высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он подчеркнул, что полная ответственность за состояние украинской ГТС лежит на Киеве.

«Материальная база украинской стороной не обновлялась, не менялась и никакие работы по её модернизации не производились. Поэтому этот тезис об «ответственности» России за развал украинской системы не то что надуманный, это болезненное воображение», — пояснил эксперт.

Reuters

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Он также предположил, что подобные высказывания могут быть попыткой Арсения Яценюка реанимировать себя перед президентскими выборами 2024 года.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что Киев, вместо того чтобы конкурировать за экономическую услугу, повышать качество прокачки и снижать тариф продолжает политизировать тему газа.

«Они всячески пытаются показать, что Россия намеренно, чтобы как-то ударить по Украине и украинской экономике, хочет убрать транзит газа через Украину. Мол, это, якобы, политически обоснованное решение. Россия же всегда указывает как раз на экономическую составляющую», — отметил эксперт.

Он добавил, что российский газопровод «Северный поток — 2» более экологичен, у него меньше выбросов парниковых газов, «за что так борется Европа».

«Когда он («Газпром». — RT) качает через Украину, он платит Украине. А на Украине очень высокие тарифы на прокачку газа», — пояснил специалист.

«Именно политизация и такой подход и проводят к тому, что она (газотранспортная система. — RT) может превратится в металлолом», — подчеркнул эксперт, отметив, что Киеву необходимо поддерживать систему в нормальном состоянии и конкурировать за транзит.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона ожидает начала консультаций с Германией по вопросам продолжения транзита газа через Украину.

Витренко добавил, что в Киеве рассматривают и вариант продления контракта с «Газпромом» на транзит через Украину, однако назвал это «не самой главной задачей».

В конце августа в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Путин отметил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года (срок истечения соглашения между Москвой и Киевом о транзите российского газа через украинскую территорию. — RT). Вместе с тем президент подчёркивал, что Россия должна понимать объём закупок российского газа в Европе.

«Мы готовы, я хочу это сказать ещё раз, публично уже говорил и хочу подчеркнуть, мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять — на какой срок, в каком объёме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров: сколько же они готовы у нас закупать? Ну это же очевидная вещь. Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», — отмечал президент.

Напомним, Украина и ряд стран Запада выступают против завершения строительства «Северного потока — 2». В частности, в Вашингтоне и Киеве называли проект «угрозой для европейской экономической безопасности».

Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что трубопровод является «исключительно коммерческим проектом, который не может представлять ни для кого никакую угрозу».