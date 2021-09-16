Европарламент утвердил доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией
- Reuters
Сообщается, что документ поддержали 494 парламентария, против выступили 103, ещё 72 воздержались.
В нём идёт речь о рекомендации «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России» и «разработать всеобъемлющую стратегию» в отношении Москвы.
В частности, автор инициативы считает, что Брюссель должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства».
Также он призывает вести с Кремлём «выборочный диалог» и поддерживать «демократическое общество».
Решения ЕП носят рекомендательный характер.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН.