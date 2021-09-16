Европарламент утвердил доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией

Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией, передаёт ТАСС со ссылкой на итоги голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

Сообщается, что документ поддержали 494 парламентария, против выступили 103, ещё 72 воздержались.

В нём идёт речь о рекомендации «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России» и «разработать всеобъемлющую стратегию» в отношении Москвы.

В частности, автор инициативы считает, что Брюссель должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнёрства».

Также он призывает вести с Кремлём «выборочный диалог» и поддерживать «демократическое общество».

Решения ЕП носят рекомендательный характер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН.