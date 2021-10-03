Политолог Шаповалов прокомментировал сообщения о возможном создании военной миссии ЕС на Украине

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.
Политолог Шаповалов прокомментировал сообщения о возможном создании военной миссии ЕС на Украине
  • РИА Новости

«Не секрет, что ведущие страны Евросоюза, то есть Франция и Германия, рассматриваются в качестве посредников в конфликте на юго-востоке Украины, я имею в виду нормандский формат. Если возникает идея того, что в этом внутреннем украинском конфликте ЕС размещает на территории Украины по просьбе киевских властей собственную военную миссию, то они перестают быть посредниками, а становятся стороной конфликта», — подчеркнул Шаповалов.

По мнению эксперта, народу Украины необходимо задуматься о том, что делает власть, в то время как «Украина используется странами Запада».

«На территории Украины проходят военные учения, сюда заходят западные военные корабли, проходят те или иные провокативные действия в отношении России со стороны Запада... При этом Украину никто не зовёт в НАТО, в Евросоюз. Это означает, что никаких обязательств со стороны Европы и Америки в отношении Украины нет», — заключил собеседник RT. 

Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии.

Согласно данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что создание миссии стало бы «выражением солидарности с Украиной».

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