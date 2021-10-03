Welt: ЕС хочет создать военную миссию на Украине

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что миссия будет называться EU Military Advisory and Training Mission Ukraine.

Согласно данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что создание миссии стало бы «выражением солидарности с Украиной».

Подчёркивается, что о создании миссии попросили главы МИД и Минобороны Украины.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €4 млн на реализацию проекта по развитию малого и среднего бизнеса на Украине.