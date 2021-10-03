Welt: ЕС хочет создать военную миссию на Украине
Отмечается, что миссия будет называться EU Military Advisory and Training Mission Ukraine.
Согласно данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что создание миссии стало бы «выражением солидарности с Украиной».
Подчёркивается, что о создании миссии попросили главы МИД и Минобороны Украины.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €4 млн на реализацию проекта по развитию малого и среднего бизнеса на Украине.