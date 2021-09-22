ЕК намерена выделить €4 млн на развитие бизнеса на Украине

Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить €4 млн на реализацию проекта по развитию малого и среднего бизнеса на Украине. Об этом говорится в тендерной документации, с которой ознакомился RT.

Как следует из опубликованных материалов, в ЕК планируют привлечь к новой инициативе в стране группу консультантов, которые смогут предоставить свои услуги местным заинтересованным сторонам. В частности, речь идёт о ведомствах, ответственных за разработку и реализацию политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса.



«Проект поможет укрепить основы устойчивой политики в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе стимулы для цифровизации и «зелёной» трансформации таких предприятий, а также внедрения на них инноваций», — говорится в документе.

Кроме того, предполагается, что инициатива поспособствует «улучшению и расширению экосистемы поддержки бизнеса». Основное внимание в этом отношении будет уделяться некрупным предприятиям — в особенности тем, «которые обладают высоким потенциалом инновационного роста», уточняется в тексте.

Общая сумма, которую ЕК готова направить на воплощение проекта, — €4 млн.

В апреле сообщалось о планах Еврокомиссии выделить €2 млн на подготовку аудиторов энергоэффективности жилых и общественных зданий, а также предприятий малого и среднего бизнеса на Украине.