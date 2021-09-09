США проведут курс подготовки для украинских правоохранителей
- РИА Новости
Как следует из запроса, украинских правоохранителей обучат основам переговорного процесса и работе с заложниками.
«Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает правительству Украины в повышении эффективности работы правоохранительных органов», — отмечается в документе.
Обучение будет проходить на территории детско-юношеской спортивной школы «Пуща-Водица» на окраине Киева и других объектах в близлежащих лесу или парках.
В ведомстве подчёркивают, что уличные объекты должны подходить для отработки различных сценариев освобождения заложников и управления толпой с применением специальных средств, таких как громкоговорители и муляжи оружия.
Тренинг планируется провести с 28 сентября по 24 ноября 2021 года.
Ранее сообщалось о намерении Госдепа США нанять специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине.