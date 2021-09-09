США проведут курс подготовки для украинских правоохранителей

Представители Госдепартамента США планируют провести для нескольких групп сотрудников правоохранительных органов Украины курс базовой подготовки по переговорам в кризисных ситуациях. Об этом говорится в запросе ведомства на предоставление услуг по размещению участников тренинга. С документом ознакомился RT.

Как следует из запроса, украинских правоохранителей обучат основам переговорного процесса и работе с заложниками.

«Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает правительству Украины в повышении эффективности работы правоохранительных органов», — отмечается в документе.

Обучение будет проходить на территории детско-юношеской спортивной школы «Пуща-Водица» на окраине Киева и других объектах в близлежащих лесу или парках.

В ведомстве подчёркивают, что уличные объекты должны подходить для отработки различных сценариев освобождения заложников и управления толпой с применением специальных средств, таких как громкоговорители и муляжи оружия.

Тренинг планируется провести с 28 сентября по 24 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось о намерении Госдепа США нанять специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине.