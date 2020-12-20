США планируют закупить спортинвентарь для полицейской академии на Украине

В Госдепартаменте США объявили о намерении закупить спортивный инвентарь, тренажёры и экипировку для полицейской академии на Украине. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В перечень необходимых спортивных принадлежностей включены более 180 наименований, в число которых помимо прочего вошли трэп-гриф, кроссфит-платформа, гимнастические кольца, трицепс-, бицепс- и твистер-тренажёры, гантели, велотренажёр, гимнастический мяч, защита паха, голеностопа и многое другое.

При этом в Госдепе подчеркнули, что всё оборудование, которое предполагается поставить Киеву, должно быть новым.

«Товары, бывшие в употреблении, а также неустановленного происхождения не принимаются. Товары поставляются в упаковке производителя. Они не должны быть использованными и подвергнутыми каким-либо изменениям», — добавили в ведомстве.

Координировать инициативу, как следует из текста, будет представительство Бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков на Украине.

В сентябре 2018 года сообщалось, что Соединённые Штаты передали Украине два списанных патрульных катера класса Island.