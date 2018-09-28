В Раде заявили о намерении отправить в Азовское море полученные из США катера
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Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По её словам, оба судна прослужат Украине ещё 25—30 лет.
«США передали Украине два катера класса «Айленд», которые будут дооснащены оружием. Они идеально подходят в том числе для усиления украинского военного присутствия в Азовском море. Они ещё 25—30 лет будут служить нашим ВМС», — отметила она.
Депутат уточнила, что катера будут вести патрулирование в акватории Украины.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение страной двух патрульных катеров от США укрепит военно-морской альянс двух стран.