В Раде заявили о намерении отправить в Азовское море полученные из США катера

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинские власти перевооружат полученные из США катера и отправят их в Азовское море.
В Раде заявили о намерении отправить в Азовское море полученные из США катера
  • ©president.gov.ua

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, оба судна прослужат Украине ещё 25—30 лет. 

«США передали Украине два катера класса «Айленд», которые будут дооснащены оружием. Они идеально подходят в том числе для усиления украинского военного присутствия в Азовском море. Они ещё 25—30 лет будут служить нашим ВМС», — отметила она.

Депутат уточнила, что катера будут вести патрулирование в акватории Украины.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение страной двух патрульных катеров от США укрепит военно-морской альянс двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить