В Раде заявили о намерении отправить в Азовское море полученные из США катера

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинские власти перевооружат полученные из США катера и отправят их в Азовское море.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По её словам, оба судна прослужат Украине ещё 25—30 лет.

«США передали Украине два катера класса «Айленд», которые будут дооснащены оружием. Они идеально подходят в том числе для усиления украинского военного присутствия в Азовском море. Они ещё 25—30 лет будут служить нашим ВМС», — отметила она.

Депутат уточнила, что катера будут вести патрулирование в акватории Украины.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение страной двух патрульных катеров от США укрепит военно-морской альянс двух стран.