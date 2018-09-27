Порошенко: передача США двух катеров Украине укрепит альянс двух стран
- Reuters
«Первые два катера класса «Айленд» станут ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — сказал Порошенко на церемонии передачи в Балтиморе.
Он отметил, что США лидируют в предоставлении практической помощи Вооружённым силам Украины.
«Руководство США — в том числе президент США — вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости», — подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал намерение американской береговой охраны передать украинским ВМС два списанных патрульных катера.