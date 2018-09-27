Порошенко: передача США двух катеров Украине укрепит альянс двух стран

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Президент Украины Пётр Порошенко считает, что получение страной двух патрульных катеров от США укрепит военно-морской альянс двух стран.
Порошенко: передача США двух катеров Украине укрепит альянс двух стран
  • Reuters

«Первые два катера класса «Айленд» станут ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — сказал Порошенко на церемонии передачи в Балтиморе.

Он отметил, что США лидируют в предоставлении практической помощи Вооружённым силам Украины.

«Руководство США — в том числе президент США — вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости», — подчеркнул он. 

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал намерение американской береговой охраны передать украинским ВМС два списанных патрульных катера.

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