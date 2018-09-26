В Госдуме оценили планы США передать Украине два списанных катера
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- РИА Новости
«Мы видим трогательный момент окончательного закрепления «братских» отношений между киевской хунтой и «ястребами» администрации Трампа. Ведь так принято в семье: младшие всегда донашивают за старшими — куртки, коньки, списанные боевые катера», — пояснил Белик.
По словам депутата, всё больший процент украинцев сомневается в правильном выборе внешнеполитического курса своей страны.
«Это можно увидеть по результатам соцопросов, где «американский младший брат» Порошенко набирает меньше комика Зеленского и меньше лидера «Оппозиционного блока», который выступает за нормализацию отношений с Россией», — отметил Белик.
Депутат добавил, что также возникает вопрос: где катера НАТО, которые страны блока должны были передать Украине ещё в марте 2017 года?
«Руководство ВМСУ страшно гордилось, что им перепадёт парочка 20-летних катеров. И год назад, и сегодня речь идёт о боевых катерах — не крейсерах, не фрегатах. Катерах, которые действительно могут напугать рыбаков или браконьеров, но точно не смогут противостоять современным боевым кораблям и подводным лодкам. К эскалации конфликта между нашими странами это привести не может», — уверен Белик.
Ранее стало известно, что США передадут Украине два списанных патрульных катера. Речь идёт о 110-футовых Drummond и Cushing класса «Айленд».