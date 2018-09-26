В Госдуме оценили планы США передать Украине два списанных катера

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT намерение береговой охраны США передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса «Айленд».

«Мы видим трогательный момент окончательного закрепления «братских» отношений между киевской хунтой и «ястребами» администрации Трампа. Ведь так принято в семье: младшие всегда донашивают за старшими — куртки, коньки, списанные боевые катера», — пояснил Белик.

По словам депутата, всё больший процент украинцев сомневается в правильном выборе внешнеполитического курса своей страны.

«Это можно увидеть по результатам соцопросов, где «американский младший брат» Порошенко набирает меньше комика Зеленского и меньше лидера «Оппозиционного блока», который выступает за нормализацию отношений с Россией», — отметил Белик.

Депутат добавил, что также возникает вопрос: где катера НАТО, которые страны блока должны были передать Украине ещё в марте 2017 года?

«Руководство ВМСУ страшно гордилось, что им перепадёт парочка 20-летних катеров. И год назад, и сегодня речь идёт о боевых катерах — не крейсерах, не фрегатах. Катерах, которые действительно могут напугать рыбаков или браконьеров, но точно не смогут противостоять современным боевым кораблям и подводным лодкам. К эскалации конфликта между нашими странами это привести не может», — уверен Белик.

Ранее стало известно, что США передадут Украине два списанных патрульных катера. Речь идёт о 110-футовых Drummond и Cushing класса «Айленд».