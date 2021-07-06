Госдеп США наймёт советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине. Как следует из заявки ведомства, с которой ознакомился RT, ему предстоит помогать Киеву разрабатывать и внедрять новые инициативы.
Госдеп США наймёт советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине
  • Reuters

«Советник должен предоставлять правительству Украины помощь и консультации в разработке, внедрении и продвижении системной, организационной, правовой и нормативной реформы в правоохранительной сфере и секторе уголовного правосудия», — говорится в документе.

Как подчёркивается, специалист будет тесно сотрудничать с представителями Министерства внутренних дел республики и «развивать конструктивные отношения с коллегами в правительстве Украины».

Помимо этого, советнику необходимо будет проанализировать неотложные потребности страны относительно преобразования правоохранительной системы и изучить текущие усилия киевских властей, гражданского общества и международных доноров, предпринимаемые в этом направлении.

Советники от западных ведомств работают на Украине и в других сферах. Так, ранее Госдеп искал специалиста, который займётся «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Совет Европы оплачивал услуги консультантов по работе с украинской молодёжью, а также экспертов для содействия в проведении конституционных и парламентских реформ в стране.

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