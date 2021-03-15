СЕ наймёт специалистов для продвижения проекта о реформе госуправления на Украине

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Юлия Гуреева
Совет Европы планирует нанять специалистов в сфере связей с общественностью, которые будут продвигать в соцсетях и СМИ информацию о программе «Расширение децентрализации и содействие реформе государственного управления на Украине». С тендером ознакомился RT.
СЕ наймёт специалистов для продвижения проекта о реформе госуправления на Украине
  • AFP

Как отмечается в документе, программа Совета Европы реализуется в сотрудничестве с украинскими заинтересованными сторонами. Её бюджет составляет €1,7 млн.

«(Программа. — RT) направлена как на совершенствование законодательства, так и на укрепление институционального потенциала на всех уровнях государственного управления посредством консультирования по вопросам политики, оказания законодательной поддержки, наращивания потенциала (обучение, подготовка индексов, технико-экономических обоснований и т. д.) и межправительственной помощи в сфере демократического управления», — говорится в тендере.

На работу подрядчиков в рамках проекта будет выделено до €55 тыс.

Специалистам по связям с общественностью предстоит вести и продвигать среди целевой аудитории страницу программы в Facebook, поддерживать работу и обновлять веб-сайт проекта.

Кроме того, в их обязанности войдёт подготовка аналитических статей для местных СМИ о мероприятиях в рамках программы «с особым упором на стандарты и опыт стран — членов Совета Европы в этой области, а также на рекомендации для Украины».

Ранее СЕ намеревался нанять консультантов, которые содействовали бы расширению участия национальных меньшинств в принятии решений на местном уровне. 

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