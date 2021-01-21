СЕ хочет расширить участие украинцев в процессе принятия решений в стране

Совет Европы объявил отбор национальных консультантов в рамках реализации проекта, который предполагает расширение участия представителей гражданского общества Украины в «демократическом процессе принятия решений» в стране. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Проект нацелен на расширение участия гражданского общества в процессе принятия решений на национальном, региональном и местном уровнях. Для этого в рамках проекта будут приняты меры по обеспечению действительно значимого участия неправительственных организации и граждан в процессе принятия решений, а также по созданию и дальнейшему применению эффективных механизмов сотрудничества между местными властями и НПО», — уточняется в документе.

Инициатива охватит не менее десяти муниципалитетов и 4 тыс. прямых бенефициаров. Так, предполагается привлечение 300 чиновников местного уровня, 100 госслужащих из центральных органов исполнительной власти, 3 тыс. частных лиц, 500 школьников и 100 местных НПО.

В описании гранта отмечается, что в ходе реализации проекта многие получат в том числе необходимые «практические навыки использования инструментов гражданского участия».

Для реализации инициативы СЕ ищет до 46 национальных консультантов, которые могли бы предоставить экспертную поддержку по двум направлениям.

Первое предполагает проведение юридических и политических консультаций, оценку законодательных актов и руководящих принципов в области гражданского участия на национальном, региональном и местном уровнях.

Суть второго направления работы заключается в наращивании потенциала и обучении для представителей органов государственной власти и гражданского общества.

Общий бюджет проекта составляет €490 тыс., при этом сумма, выделяемая на работу консультантов, не должна превышать €55 тыс., следует из текста.

Подать заявку на участие в конкурсе могут частные лица, имеющие высшее образование в области юриспруденции, политологии или государственного управления, обладающие необходимым опытом работы, знанием украинского языка и соответствующих норм и стандартов СЕ.

Летом 2020 года сообщалось, что Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для оказания содействия Украине в проведении ряда реформ.