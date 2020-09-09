СЕ поможет ЦИК Украины в анализе отношения молодёжи к выборам

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Ксения Калинкина
Совет Европы намерен оказать содействие Центральной избирательной комиссии Украины перед местными выборами в стране. Так, в планы СЕ входит изучение «отношения молодёжи к избирательному процессу». Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
СЕ поможет ЦИК Украины в анализе отношения молодёжи к выборам
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Инициатива реализуется в рамках проекта «Поддержка на Украине прозрачной и добросовестной выборной практики, охватывающей все группы населения».

«С целью эффективной реализации информационной кампании накануне местных выборов 2020 года Совет Европы намерен поддержать ЦИК (Украины. — RT) посредством проведения анализа информированности молодёжи касательно выборов и избирательного процесса, а также отношения к ним. В связи с этим Совет Европы ищет исполнителя для проведения фокус-групп в регионах среди молодых избирателей», — отмечается в описании гранта.

Сумма, выделяемая на достижение поставленных СЕ целей, не должна превышать €55 тыс.

Ранее Совет Европы планировал заняться мониторингом работы СМИ во время местных выборов на Украине.

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