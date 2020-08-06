СЕ ищет специалистов для мониторинга СМИ в ходе выборов на Украине

Совет Европы (СЕ) объявил тендер на услуги специалистов для мониторинга работы средств массовой информации во время местных выборов на Украине в 2020 году. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Совет Европы ищет поставщиков для оказания консультационных услуг в сфере мониторинга освещения в СМИ избирательного процесса на Украине в 2020 году», — уточняется в тексте.

К участию в инициативе, как следует из документа, привлекут не более 26 подрядчиков.

«Планируется, что украинская команда... будет проводить количественный и качественный анализ освещения средствами массовой информации избирательной кампании. При этом она будет работать в тесном сотрудничестве с координатором по вопросам мониторинга СМИ, аналитиком данных, юристом и группой других экспертов над составлением промежуточных и окончательного докладов о мониторинге СМИ с целью информирования общественности об уровне политического разнообразия в освещении выборов украинскими средствами массовой информации», — уточняется в тексте.

Соответствующий мониторинг, как следует из документа, будет проводиться на основании разработанных СЕ методик. Сумма средств, выделяемая на реализацию инициативы, не должна превышать €55 тыс.

Как уточняется, инициативу планируют реализовать в рамках проекта «Совместная деятельность ЕС и Совета Европы в целях содействия свободе СМИ на Украине».

Кроме того, проект предполагает внедрение механизмов для борьбы с информационным хаосом и пропагандой, «что в конечном итоге приведёт к повышению прозрачности избирательного процесса».

Ранее сообщалось о намерении СЕ профинансировать разработку маркетинговой стратегии для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).