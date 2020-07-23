СЕ разработает маркетинговую стратегию для телерадиовещателя Украины

Совет Европы (СЕ) намерен профинансировать разработку маркетинговой стратегии для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). С описанием соответствующего тендера ознакомился RT.

«Идёт поиск поставщика услуг по разработке маркетинговой стратегии регионального вещания НОТУ на пять лет», — говорится в описании тендера.



НОТУ предоставляет контент для двух национальных телеканалов, трёх национальных радиостанций, 24 региональных телеканалов, радиостанций и цифровых платформ.

Согласно инициативе, исполнителям проекта предстоит провести маркетинговый аудит и анализ. В их обязанности войдёт определение нынешнего положения региональных каналов НОТУ, которые будут объединены в единый региональный канал, и изучение потребностей телезрителей.

Кроме того,исполнители займутся разработкой программной стратегии единого регионального канала (жанровая структура, рекомендации по производству и покупке контента).

«Присутствие НОТУ в регионах является конкурентным преимуществом компании, которое необходимо развивать», — отмечается в документе.

К реализации инициативы СЕ привлечёт как минимум трёх подрядчиков, сумма вознаграждения за услуги специалистов не должна превышать €55 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсе может компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Украины и обладающая необходимым для исполнения условий контракта опытом.

В тексте также отмечается, что в настоящее время СЕ реализует проект в поддержку свободы СМИ на Украине. Рассматриваемый тендер проводится в рамках этой инициативы.

Ранее в Еврокомиссии заявили о намерении выделить €3,5 млн на продвижение проектов ЕС на Украине.

В частности, инициатива предполагала разработку и проведение ряда коммуникационных кампаний, «рассчитанных на украинского зрителя и предназначенных для трансляции через различные каналы передачи информации».