В ОБСЕ призвали новые власти на Украине обеспечить свободу СМИ

Важно, чтобы новые украинские власти обеспечили безопасность и свободу СМИ, заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, общаясь с журналистами.

Он отметил, что в последние месяцы ему «очень часто приходилось реагировать на случаи нападения на журналистов на Украине», передаёт ТАСС.

«С этой точки зрения важно, чтобы новые власти на Украине, сформированные по итогам выборов, обеспечили безопасность журналистов, свободу СМИ, плюрализм в средствах массовой информации, убедились, что независимость СМИ уважается», — сказал он.

По его словам, необходимо продолжать работать с организациями гражданского общества, со СМИ, чтобы «свобода средств массовой информации уважалась больше, чем сейчас».

«Это крайне важный момент для демократического будущего страны», — указал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал поддерживать свободу слова на Украине и не закрывать телеканалы.

Как подчёркивал президент, у него нет полномочий для подобного шага.

В августе в МИД России заявляли о критической ситуации со свободой СМИ на Украине.