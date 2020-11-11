Совет Европы наймёт консультантов для работы с молодёжью на Украине

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Юлия Гуреева
Совет Европы ищет специалистов национального и международного уровня для работы в рамках проекта «Молодёжь за демократию на Украине». СЕ опубликовал два тендера на консультативные услуги. С документами ознакомился RT.
Совет Европы наймёт консультантов для работы с молодёжью на Украине
  • AFP

«Проект подразумевает работу с представителями местных органов власти и молодёжных организаций в целях внесения совместного вклада в расширение участия молодёжи и гражданской активности молодых людей как в сельской, так и в городской среде», — говорится в описании тендера.

В рамках проекта предполагается улучшить качество молодёжной политики на основе стандартов ЕС.

Как отмечают в СЕ, мероприятия будут реализованы до декабря 2021 года. Бюджет проекта составит €500 тыс.

Консультантам в рамках контракта предстоит проводить тренинги для участников программы «Молодые люди, полноценные граждане», помогать им в реализации местных проектов на тему гражданской активности.

Кроме того, подрядчики займутся подготовкой сотрудников молодёжных центров, разработкой предложений по государственным стандартам и рекомендациям для работы этих организаций.

Специалистам предстоит организовать семинар по предотвращению дискриминации и ненавистнической риторики.

Ранее Совет Европы планировал изучить отношение украинской молодёжи к избирательному процессу.

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