Совет Европы наймёт консультантов для работы с молодёжью на Украине
- AFP
«Проект подразумевает работу с представителями местных органов власти и молодёжных организаций в целях внесения совместного вклада в расширение участия молодёжи и гражданской активности молодых людей как в сельской, так и в городской среде», — говорится в описании тендера.
В рамках проекта предполагается улучшить качество молодёжной политики на основе стандартов ЕС.
Как отмечают в СЕ, мероприятия будут реализованы до декабря 2021 года. Бюджет проекта составит €500 тыс.
Консультантам в рамках контракта предстоит проводить тренинги для участников программы «Молодые люди, полноценные граждане», помогать им в реализации местных проектов на тему гражданской активности.
Кроме того, подрядчики займутся подготовкой сотрудников молодёжных центров, разработкой предложений по государственным стандартам и рекомендациям для работы этих организаций.
Специалистам предстоит организовать семинар по предотвращению дискриминации и ненавистнической риторики.
Ранее Совет Европы планировал изучить отношение украинской молодёжи к избирательному процессу.