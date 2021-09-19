СЕ намерен укрепить влияние «гражданского общества» на политические процессы на Украине
- Reuters
Как отмечается в документе, тендер объявлен в рамках действующего с января 2021 года проекта Совета Европы, цель которого — укрепить участие гражданского общества в процессе принятия решений на национальном, региональном и местном уровнях.
«Цель данного проекта — обеспечить условия для того, чтобы неправительственные организации и граждане оказывали реальное влияние на процессы принятия решений и чтобы создавались и использовались эффективные механизмы сотрудничества между местной властью и НПО», — говорится в описании тендера.
СЕ готов нанять до 70 специалистов и потратить в рамках данного тендера €150 тыс.
Подрядчикам среди прочего предстоит заниматься разработкой законопроектов об участии граждан в политических процессах, оказывать правовую поддержку по этим вопросам Верховной раде, кабинету министров и центральным органам исполнительной власти.
На местном уровне им необходимо помогать органам самоуправления в разработке новых и редактировании существующих муниципальных правовых актов, касающихся участия гражданского общества. Специалисты также должны осуществлять корректировку юридических документов и проводить тренинги для госслужащих и представителей гражданского общества.
При этом, как заметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, помимо описанных в тендере целей, СЕ сможет использовать проект для воздействия на внутренние процессы в стране.
«Совет Европы намеревается создать правовые и организационные условия для того, чтобы присутствовать на Украине и влиять на принятие политических решений, влиять на формирование внутренней и внешней политики», — считает аналитик.
Ранее стало известно о решении Еврокомиссии выделить около €3,7 млн на «расширение возможностей гражданского общества» в ряде стран, включая Украину.