СЕ намерен укрепить влияние «гражданского общества» на политические процессы на Украине

Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые помогут повысить роль граждан и неправительственных организаций в политических процессах на Украине. С соответствующим тендером ознакомился RT.

Как отмечается в документе, тендер объявлен в рамках действующего с января 2021 года проекта Совета Европы, цель которого — укрепить участие гражданского общества в процессе принятия решений на национальном, региональном и местном уровнях.

«Цель данного проекта — обеспечить условия для того, чтобы неправительственные организации и граждане оказывали реальное влияние на процессы принятия решений и чтобы создавались и использовались эффективные механизмы сотрудничества между местной властью и НПО», — говорится в описании тендера.

СЕ готов нанять до 70 специалистов и потратить в рамках данного тендера €150 тыс.

Подрядчикам среди прочего предстоит заниматься разработкой законопроектов об участии граждан в политических процессах, оказывать правовую поддержку по этим вопросам Верховной раде, кабинету министров и центральным органам исполнительной власти.

На местном уровне им необходимо помогать органам самоуправления в разработке новых и редактировании существующих муниципальных правовых актов, касающихся участия гражданского общества. Специалисты также должны осуществлять корректировку юридических документов и проводить тренинги для госслужащих и представителей гражданского общества.

При этом, как заметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, помимо описанных в тендере целей, СЕ сможет использовать проект для воздействия на внутренние процессы в стране.



«Совет Европы намеревается создать правовые и организационные условия для того, чтобы присутствовать на Украине и влиять на принятие политических решений, влиять на формирование внутренней и внешней политики», — считает аналитик.

Ранее стало известно о решении Еврокомиссии выделить около €3,7 млн на «расширение возможностей гражданского общества» в ряде стран, включая Украину.