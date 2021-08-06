В Совете Европы намерены узнать отношение украинцев к децентрализации

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Ксения Калинкина
Совет Европы (СЕ) выделит средства на проведение двух социологических исследований на Украине по вопросу отношения жителей страны к децентрализации власти. С соответствующей тендерной документацией ознакомился RT.
В Совете Европы намерены узнать отношение украинцев к децентрализации
  • AFP

Как следует из текста, к реализации инициативы СЕ намерен привлечь подрядчика с необходимым для этого опытом и выделить на соответствующую работу до €55 тыс.

«В сентябре—ноябре 2021 года в рамках реализации проекта «Децентрализация и реформа государственного управления на Украине» Совет Европы планирует провести среди населения Украины два социологических исследования на тему децентрализации и местного самоуправления», — отмечается в документе.

При этом уточняется, что в опросах должны принять участие как «жители всей страны» в целом, так и «проживающее во Львове и Львовской области» в частности.

Ранее сообщалось, что Совет Европы ищет специалистов, которые могли бы оказать консультационные услуги в области развития системы управления крупными городами Украины.

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