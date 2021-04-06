СЕ подготовит телепрограммы о местном самоуправлении на Украине

Совет Европы планирует нанять специалистов для создания телепрограмм и промо-роликов о победителях национального конкурса «Лучшие практики местного управления» 2020 года. С тендером ознакомился RT.

Проект Совета Европы реализуется в рамках программы «Расширение децентрализации и содействие реформе государственного управления на Украине».

«У программ и промо-роликов следующие задачи: повысить информированность национальных заинтересованных участников о существующих лучших практиках местного управления, в том числе широкой общественности; в масштабах страны поделиться опытом хорошего местного управления и удачного решения локальных проблем; содействовать созданию благоприятной среды в сообществах», — говорится в документе.

Всего исполнителям предстоит подготовить семь эпизодов телепрограмм на украинском языке. Героями видео станут представители местных органов власти из нескольких украинских населённых пунктов, включая посёлок Новопсков и город Дружковка, расположенных на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей.

Как следует из описания, телепрограммы должны включать в себя сообщения из местных органов управления и интервью с представителями власти, в которых будет рассказано о пройденном пути, преодолённой проблеме и достигнутых результатах. Видео также должно содержать инфографику и аналитический обзор ситуации в мире и на местном уровне.

Чтобы охватить как можно больше зрителей, помимо промо-роликов и телепрограмм планируется создать адаптированные версии видео на две-три минуты для других медиаплатформ.

В Совете Европы бращают внимание, что при разработке контента подрядчикам нужно учитывать принципы недискриминации и гендерного равенства. Материал должен «способствовать борьбе с гендерными стереотипами и продвигать вовлечение уязвимых групп», подчёркивается в документе.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе «накалена». По его словам, в последнее время Украина «идёт по нарастающей в эскалации».