СЕ ищет консультантов в сфере развития управления крупными городами Украины

Совет Европы (СЕ) ищет специалистов, которые могли бы оказать консультационные услуги в области развития системы управления крупными городами Украины. Об этом говорится в тендерной документации, с которой ознакомился RT.

Соответствующий поиск будет проводиться в рамках проекта по укреплению децентрализации и реформированию госуправления в стране, следует из текста.

Как уточняется, проект направлен на обеспечение «эффективной работы» системы украинских органов местного самоуправления, отвечающей стандартам ЕС.

«В этой связи Совет Европы ведёт поиск исполнителей в целях оказания интеллектуальных (консультационных) услуг в области развития управления крупными городами Украины», — говорится в документе.

Как предполагается, прошедшие конкурсный отбор специалисты до конца 2022 года должны будут реализовать около 50 различных мероприятий.

В частности, к ним могут обратиться с просьбой оказать юридические и политические консультации, подготовить необходимые отчёты, принять участие в различного рода встречах или конференциях. Кроме того, будущим подрядчикам могут предложить поучаствовать в организации мероприятий «по наращиванию потенциала склонных к объединению жителей различных агломераций Украины» или оказать «поддержку» недавно объединившимся сообществам.

На работу специалистов Совет Европы готов выделить до €55 тыс.

В апреле сообщалось о планах СЕ нанять консультантов для создания телепрограмм и промороликов о победителях национального конкурса «Лучшие практики местного управления» 2020 года.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT назвал подобные намерения лукавством.