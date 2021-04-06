Аналитик назвал лукавством планы СЕ о местном самоуправлении на Украине

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Ангелина Шурпина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT планы Совета Европы (СЕ) нанять специалистов для создания телепрограмм и промороликов о победителях национального конкурса «Лучшие практики местного управления» 2020 года.
Аналитик назвал лукавством планы СЕ о местном самоуправлении на Украине
  • © Alberto Pezzali
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«Я так понимаю, что это хотят представить в таком пропагандистском виде как лицо всей Украины... В программе примерно уже определили возможных участников,  и среди них — несколько органов самоуправления Донецкой или Луганской областей, которые находятся под управлением Украины. Здесь тоже просматривается намёк — желание показать, что даже области, традиционно населённые русскоговорящим населением, встраиваются в общеукраинскую политику... Поэтому, честно говоря, я вижу в этом лукавство», — пояснил Оленченко.

Также, по его словам, эти планы Совета Европы используются в качестве отвлекающего манёвра. 

«Сейчас задача другого толка на Украине — это задача экономического благосостояния, это задача борьбы с коронавирусом, выстраивания правильных отношений с историческими соседями, а перенос фокуса на это, он, конечно, дезориентирует и западного зрителя, и украинского зрителя. Конечно, можно создать красивый «тепличный эффект», но он не отражает климата в целом», — заключил эксперт.

Совет Европы планирует нанять специалистов для создания телепрограмм и промороликов о победителях национального конкурса «Лучшие практики местного управления» 2020 года. 

Подробнее — в материале RT.

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