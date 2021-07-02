СЕ планирует выяснить отношение жителей Украины к вопросу дискриминации
- AFP
Как уточняется, соответствующая инициатива будет реализована в рамках европейского проекта по расширению доступа к правосудию для жертв дискриминации, ненавистнической риторики и преступлений на почве ненависти в странах «Восточного партнёрства».
«Совет Европы ищет поставщика услуг для проведения общенационального исследования на Украине, включая фокус-группы и опрос, что позволит провести анализ восприятия дискриминации общественностью и уязвимыми группами, идентифицируемыми как потенциальные жертвы», — отмечается в тексте.
На организацию проведения исследования Совет Европы готов выделить не более €55 тыс.
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT выразил мнение, что СЕ, если бы он того пожелал, мог бы «веско заявить» о дискриминации русских на Украине, ведь сегодняшние законы украинского государства нарушают нормы Конституции Украины.
«Однако Совет Европы и другие международные организации почему-то не замечают дискриминации русских киевскими властями», — заключил Мезюхо.
В мае президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве таковых крымских татар, караимов и крымчаков.
Таким образом, документ исключает из списка коренных народов русских, белорусов, молдаван, евреев и многих других — кроме, собственно, украинцев и указанных выше народов.