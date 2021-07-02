СЕ планирует выяснить отношение жителей Украины к вопросу дискриминации

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Ксения Калинкина, Анастасия Румянцева
Совет Европы (СЕ) намерен выделить средства на проведение на Украине исследования, в ходе которого выяснится, как население страны относится к вопросу дискриминации. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
СЕ планирует выяснить отношение жителей Украины к вопросу дискриминации
  • AFP

Как уточняется, соответствующая инициатива будет реализована в рамках европейского проекта по расширению доступа к правосудию для жертв дискриминации, ненавистнической риторики и преступлений на почве ненависти в странах «Восточного партнёрства».

«Совет Европы ищет поставщика услуг для проведения общенационального исследования на Украине, включая фокус-группы и опрос, что позволит провести анализ восприятия дискриминации общественностью и уязвимыми группами, идентифицируемыми как потенциальные жертвы», — отмечается в тексте.

На организацию проведения исследования Совет Европы готов выделить не более €55 тыс.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT выразил мнение, что СЕ, если бы он того пожелал, мог бы «веско заявить» о дискриминации русских на Украине, ведь сегодняшние законы украинского государства нарушают нормы Конституции Украины.

«Однако Совет Европы и другие международные организации почему-то не замечают дискриминации русских киевскими властями», — заключил Мезюхо.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве таковых крымских татар, караимов и крымчаков.

Таким образом, документ исключает из списка коренных народов русских, белорусов, молдаван, евреев и многих других — кроме, собственно, украинцев и указанных выше народов.

1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах.

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