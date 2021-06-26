Лавров рассказал комиссару ОБСЕ о притеснениях населения на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. В рамках диалога стороны обсудили вопросы деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав национальных меньшинств.

Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров... привлёк внимание к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами «Об образовании», «О функционировании украинского языка как государственного», «О полном общем среднем образовании», а также дискриминационным законопроектом «О коренных народах Украины», — говорится в заявлении.

Также дипломаты обсудили вопросы, связанные с притеснением русскоязычного населения в Прибалтике.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24» прокомментировал законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах страны».

По словам президента России, говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо. Глава государства также назвал инициативу Киева «мощным и серьёзным ударом по русскому народу в целом», к чему Москва не может быть безразлична.