Кулеба выразил недовольство словами Путина о едином народе России и Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются единым народом.
Кулеба выразил недовольство словами Путина о едином народе России и Украины
  • Reuters

«Украинцы и россияне — два разных народа», — написал Кулеба в Twitter.

Он добавил, что отношения между странами могли бы быть нормальными, но «Россия напала на Украину».

Кулеба также отметил, что коренные народы Украины — это «крымские татары, крымчаки, караимы», а «россияне — национальное меньшинство».

Как ранее заявил российский лидер, украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России.

Также президент России заявил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, а «деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии».

18 мая Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который определяет в качестве коренных крымских татар, караимов и крымчаков.

Как указано в законопроекте, коренные народы Украины имеют право на самоопределение, установление своего политического статуса, а также свободное осуществление экономического, социального и культурного развития.

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